L’attaccante Mario Balotelli se l’è presa con Federico Dimarco per l’esultanza verso Herny dopo che quest’ultimo aveva sbagliato il rigore.

Mario Balotelli a TvPlay ha parlato degli episodi di Inter-Hellas Verona ma non solo. “Lautaro è uno dei tre più forti della Serie A. Osimhen mi piace più di Lautaro, ma in questo momento l’attaccante dell’Inter è quanto meno sullo stesso livello. Dybala se sta bene è sullo stesso piano di questi due”.

L’attacco

“L’esultanza di Dimarco? È assurda, non ci comporta in questo modo, non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l’avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere“.

Federico Dimarco

Gli episodi di Inter-Hellas Verona

“Quello di Bastoni su Duda è un fallo clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario, ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo rosso, punto e basta. Sul fallo di Bastoni o non se ne sono accorti o non conoscono il regolamento”.

La spinta di Bisseck

“Il gol dell’Inter contro il Genoa A velocità normale la spinta di Bisseck su Strootman sembra fallo netto, ma rivedendolo al replay mi sembra che il giocatore del Genoa accentui la caduta. Come ha detto Gervasoni l’arbitro al VAR aveva più esperienza di quello che arbitrava in campo e ha deciso di non mandarlo al video“.

