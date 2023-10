Mario Balotelli alla domanda fatta in una live su Tik Tok ha risposto sul compagno più forte con cui si sia mai allenato

Le parole dell’ex Milan Mario Balotelli che alla domanda fatta in una live su Tik Tok ha risposto dicendo la sua sul compagno più forte con cui si sia mai allenato:

«Ho giocato con tantissimi giocatori, alcuni dei fenomeni. Non lo so, ora mi viene in mente Adriano, era più devastante rispetto a Ibra, lo dico senza problemi il brasiliano quando stava bene era un animale»

The post Balotelli non ha dubbi: «Ibrahimovic? No è lui il più forte con cui ho giocato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG