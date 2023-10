Si sono conclusi gli anticipi del sabato della Serie A Femminile. Ecco cosa cambia in vista del match del Milan contro il Pomigliano

Come cambia la classifica della Serie A Femminile dopo gli anticipi del sabato e in attesa che scenda in campo il Milan:

Roma 12

Juventus 12

Fiorentina 10

Inter 10

Como 10

Milan 4

Sampdoria 3

Sassuolo 1

Pomigliano 1

Napoli 0

The post Classifica Serie A Femminile aggiornata: cosa cambia in attesa del Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG