Mario Balotelli, attaccante del Sion ed ex Milan, potrebbe fare ritorno in Serie A: sull’italiano c’è il Torino di Urbano Cairo

Non una stagione esaltante quella di Mario Balotelli, ex Milan, al Sion.

Come riporta calcioweb.eu, il centravanti italiano, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe rescindere col club svizzero e tornare in Serie A: per la prossima stagione sulle sue tracce c’è il Torino di Cairo.

The post Balotelli, quale futuro? Scenario a sorpresa per l’ex Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG