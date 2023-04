Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Mario Balotelli ai microfoni di Muschio Selvaggio: parlando del calcio ricevuto da Totti

LE PAROLE – «Il calcio di Totti a me? C’era stata forse una partita anni prima dove io avevo detto ai tifosi della Roma di stare zitti. Ma lui in quella partita non ce l’aveva con me, era nervoso perché il mister non lo aveva fatto giocare. Ha fatto interventi brutti anche sui miei compagni, prima di dare il calcio a me. Io lo rispetto tantissimo. Ha sbagliato però succede. Ha fatto un brutto gesto. Io gli ho scritto e lui mi ha risposto “manco ti ho preso bene” (ride ndr). Se fossi stato io a dare quel calcio non avrei più giocato a calcio. Però è anche vero che Totti ha fatto la storia del calcio italiano, è normale che gli si perdona determinate cose. Se avessi fatto io una robe del genere… Ero ancora in prigione».

