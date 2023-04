Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Mario Balotelli ai microfoni di Muschio Selvaggio: descrivendo il suo rapporto con Mourinho

Le dichiarazioni di Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter, ai microfoni di Muschio Selvaggio, citando il suo rapporto avuto a Milano con Mourinho.

LE PAROLE – «Mourinho è simpaticissimo, ho avuto un rapporto un po’ particolare. A volte ci parliamo anche adesso. Ho avuto un bel rapporto con lui però ha un carattere che a volte è difficile da gestire. E anche io. A volte si andava allo scontro ma era uno scontro paterno, tra padre e figlio. Posso raccontare un piccolo episodio che la gente non sa. Partiamo da Appiano Gentile per andare a giocare a Catania: appena usciti da Appiano ho un diverbio con Mourinho nel pullman, non mi ricordo il motivo. Mi ricordo solo che sono sceso dal pullman, ho preso la macchina e sono tornato a casa. Era la partita che poi l’Inter aveva perso 2 ad 1».

L'articolo Inter, Balotelli su Mourinho: «Rapporto particolare. Una volta è successo che…» proviene da Inter News 24.

