Secondo alcuni bookmakers, il ritorno di Balotelli al Milan non è affatto impossibile, anzi. Ecco quanto quotano il suo nuovo approdo in rossonero.

Nel mondo del calcio, ogni gesto, ogni parola, ogni post sui social può diventare un indizio, un suggerimento, forse addirittura una conferma di mercato. Ultimamente, un personaggio noto per il suo talento in campo e per le sue scelte professionali spesso discusse, Mario Balotelli, ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori con una serie di messaggi che potrebbero nascondere ben più di un semplice attaccamento emotivo verso una squadra che ha già fatto parte del suo percorso calcistico. Nelle ultime ore anche i bookmakers hanno voluto esprimersi sull’argomento, svelando qualcosa di totalmente inaspettato.

Balotelli al Milan? Quotato 7,50

Nulla è impossibile, soprattutto se poi i bookmakers ne quotano la probabilità E’ il caso della Sisal che, sui proprio canali di scommessa, valuta a 7,50 il ritorno di Balotelli al Milan come terza punta nell’arco delle frecce di Fonseca per l’attacco. Quotazione non bassissima, ma nemmeno altissima, soprattutto considerando che manca un mese scarso alla fine del calciomercato.

Paulo Fonseca

Gli indizi

Un elemento da non sottovalutare è la recente visita dell’attaccante al centro sportivo di Milanello, dove il Milan svolge le proprie sedute di allenamento. Questa mossa ha inevitabilmente scatenato ulteriori speculazioni riguardo un suo possibile ritorno. Inoltre, il fatto che il Milan sia attualmente alla ricerca di un terzo attaccante da affiancare ad Alvaro Morata e Luka Jovic potrebbe conferire al gesto di Balotelli un peso ancora maggiore in termini di potenziali indicazioni di mercato. Altro indizio, arrivato a stretta vicinanza con il primo, è il post pubblicato da Balotelli sul suo profilo Instagram rappresenta molto più che un semplice omaggio nostalgico al Milan. Vestito con la maglia rossonera, l’attaccante sembra lanciare dei segnali ben precisi verso la dirigenza milanese e i suoi numerosi tifosi.

