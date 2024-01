Balzaretti: «Samardzic Juve? Col Napoli la trattativa non è chiusa, lui sa questo». Il dirigente dell’Udinese fa il punto

Balzaretti, dirigente dell’Udinese, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha fatto il punto della situazione di Samardzic, obiettivo di mercato della Juve.

BALZARETTI SU SAMARDZIC – «Ha grandissimi estimatori in Italia e all’estero. E’ vero ci sono stati contatti col Napoli, i presidenti si sono parlati, ma non c’è vicinanza alla chiusura della trattativa. Lui si è abituato e anche il gruppo lo è. Il papà? Non lo so…Abbiamo un rapporto molto buono con il ragazzo e il suo entourage, è concentrato e ha fatto oggi un allenamento importante. E’ un ragazzo serio, focalizzato sul nostro obiettivo. Sa che il suo futuro dipende dal presente, dalle sue prestazioni, dalla quotidianità. Sa dove migliorare e il suo potenziale. Non c’è una chiusura. In Premier lo chiedono, è appetibile sul mercato…».

The post Balzaretti: «Samardzic Juve? Col Napoli la trattativa non è chiusa, lui sa questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG