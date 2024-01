Balzarini non ha dubbi: «Yildiz ha già scavalcato Chiesa». Le parole del giornalista Mediaset

Gianni Balzarini, a Radio Bianconera, ha parlato così del momento della Juve di Allegri.

BALZARINI – «La Juve in ogni caso si è portata avanti rispetto alle altre società, creando un serbatoio importante come la Next Gen. Prima o poi i risultati arriveranno. E Yildiz ha già scavalcato Chiesa nelle gerarchie di Allegri».

