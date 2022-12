Il giornalista, Gianni Balzarini, parla di calcio mercato in particolare della Juventus a Radio Bianconera, ecco cosa dice.

Il giornalista di Mediaset, Gianni Balzarini discute a Radio Bianconera della Juventus, le sue parole sul mercato: “Non mi aspetto niente. Al massimo qualcosa sugli esterni ma poca roba, vista la situazione che sta vivendo la società. Stiamo attenti al capitolo uscite, anche di una certe rilevanza, da gennaio in poi. Ogni riferimento a Vlahovic non è casuale.”

Sempre a Radio Bianconera, parla il giornalista Simone Eterno sulla situazione di Rabiot: “Via a gennaio? Devi capire che se non lo vendi ora lo perdi a zero. Meglio accettare un’offertina ora o non prendere nulla? Nell’ultimo periodo è stato uno dei migliori in mezzo al campo, non lo si può negare. Se l’idea è di non rinnovarlo, vista anche la difficoltà a trattare con la madre-agente, se arriva un’offerta è meglio accettarla, sperando che Pogba torni in un mese. Comunque insisterei con il centrocampo Fagioli-Miretti, che per il futuro promette bene.“

