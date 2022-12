Se l’Inter mancherà la qualificazione alla Champions League, sarà un mercato completamente diverso, con delle cessioni.

Inter che nel caso di non qualificazione in Champions League, ossia le prime quattro posizioni, si troverebbe in una situazione di grave difficoltà. Detta della possibilità della cessione della società, l’Inter può trovare fiato nel caso comunque anche dalle cessioni.

In prima squadra ci sono diversi giocatori che nel caso potrebbero partire. Detto di Lukaku nel caso non ci sia riscatto, sicuro sul mercato ci finirà a prescindere Correa. Lautaro Martinez però è il prezzo pregiato del mercato, nonostante un Mondiale di Qatar 2022, tutto tranne che strabiliante. Una cifra vicina ai 70 milioni di euro porterebbe alle casse nerazzurre i soldi necessari per il proseguo della prossima campagna acquisti. Senza dimenticare Brozovic, che dopo il Mondiale ha acquisito una status ancora più importante.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG