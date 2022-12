Bereszynski Napoli, affare fatto: il polacco pronto a passare al club partenopeo. Alla Sampdoria andrà invece Zanioli: le ultime

Bartosz Bereszynski si prepara a salutare la Sampdoria. Il terzino polacco si trasferirà al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre in blucerchiato arriverà Alessandro Zanoli in prestito secco fino a giugno 2023.

Stando a quanto riferisce il collega Gianluca Di Marzio la trattativa è stata definita e verrà annunciata nel corso dei prossimi giorni. Nell’affare rientra anche Nikita Contini: il portiere farà ritorno in Campania già a gennaio.

L’articolo Bereszynski Napoli, affare fatto: alla Samp Zanoli. TUTTI i dettagli proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG