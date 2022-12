Praticamente fatto il rinnovo di Dzeko con l’Inter, ecco anche delle novità sulla società nerazzurra. La situazione.

L’attacco dell’Inter è tutto in discussione, il riscatto di un Lukaku mai avuto, Correa mai veramente decisivo e un Lautaro Martinez con alti e bassi, ma non Dzeko. L’unico che sembra oltre i suoi limiti, è Edin Dzeko che nonostante l’età si sta meritando il rinnovo almeno per un altro anno. Non sembra ci sarà nemmeno molto da trattare, per quello che pare sia un rinnovo praticamente fatto.

Biasin a Radio Sportiva parla della società dell’Inter: “Non è sicuro che nel 2023 arrivi la cessione dell’Inter. L’unica cosa sicura è che l’Inter ascolta offerte, che devono però arrivare oltre il miliardo. Per ora non ce ne sono state e Steven Zhang è intenzionato a proseguire. Io non sono affatto uno di quelli che si augura la cessione, io non ho la certezza che possa migliorare la situazione nell’eventualità.“

