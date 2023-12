L’audio Var del rigore non dato in Genoa Juve per il tocco di braccio di Bani fa discutere: ecco che cos’è successo

Su Dazn, nella trasmissione Open Var, è stato mandato in onda l’audio Var di Genoa-Juve per il tocco di braccio in area da parte di Bani. Sin da subito, in sala, sono sembrati molto sicuri per la non punibilità.

«Possibile fallo di mano eh. Del difendente riguardalo».

«Ci va col ginocchio e poi gliela devia sul braccio, non mi interessa. Se andava diretta sul coso… Lasciamo stare».

«Sono d’accordo, però te l’ho detto in caso…».

«No, gliela devia chiaramente il ginocchio».

«Sono d’accordo sulla non punibilità».

«Sembra lui alzi per farla passare».

«Questa poi è brutta perchè fa vedere la deviazione».

