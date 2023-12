Juve Roma, tre bianconeri a rischio forfait per il big match dello Stadium, ultimo del 2023: ecco cosa succede

La Juve chiuderà il suo 2023 sabato prossimo contro la Roma, match nel quale Allegri potrebbe non avere a sua disposizione tre giocatori.

Dopo la vittoria dello Stirpe, infatti, il tecnico deve fare i conti con gli infortuni di Alex Sandro, Locatelli e McKennie. Il brasiliano è uscito per un risentimento muscolare, l’azzurro ha subito una botta al bacino, mentre l’americano è uscito zoppicando e sarà da valutare, senza contare il dubbio Chiesa. Oggi gli accertamenti per i primi due, in una situazione non semplice per i bianconeri, che già dovranno fare a meno dello squalificato Cambiaso. Lo scrive Tuttosport.

