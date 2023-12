Frosinone Juve, la moviola dei giornali dopo il match giocato ieri allo Stirpe: tutti d’accordo sul gol annullato a Vlahovic

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola di Frosinone-Juve, match che ha visto nel finale un gol annullato a Dusan Vlahovic dopo check del Var.

Il serbo è effettivamente in posizione di fuorigioco, con il busto oltre l’ultimo difendente. Giusto annullare la sua rete, mentre per il resto è stata corretta la direzione di gara del signor Mariani, con i due gialli estratti in direzione di Cambiaso e McKennie.

