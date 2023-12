Sandro Sabatini, tramite il proprio profilo Tik Tok, ha così parlato della vittoria della Juve a Frosinone.

LE PAROLE – «Il calcio non è per tutti. Sono tutti bravi a parlare di monte ingaggi o possesso palla, sono tutti preofessori quelli che parlano del corto muso. Per i tifosi il massimo della goduta è una vittoria di misura o al 90′. Quando gli attaccanti segnano i gol belli anche il gioco sembra più bello. Se poi i gol sono bellissimi come quello di Yildiz è giusto smettere di parlare di Allegri e iniziare a parlare di questo».

