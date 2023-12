Andrea Stramaccioni dice la sua sugli episodi da Var di Genoa Juve, dei quali è stato condiviso l’audio in queste ore

Andrea Stramaccioni, a Dazn, ha commentato così gli episodi da moviola di Genoa-Juve.

LE PAROLE – «Nei due episodi quello che ho notato, a prescindere dalla decisione, è che dal Var c’è un atteggiamento molto deciso. E’ importante anche fra di loro la comunicazione. La prima voce del Var era molto decisa, ha detto più volte che era fallo e giallo sul primo caso, poi sull’episodio del rigore che aveva preso il ginocchio. Per me non era rigore comunque».

The post Stramaccioni: «Var di Genoa Juve molto deciso. Ho notato una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG