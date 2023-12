Guido Vaciago, sulle colonne di Tuttosport, ha così parlato del gol di Yildiz in Frosinone-Juve.

LE PAROLE – «L’accostamento a Del Piero è quanto meno prematuro e forse anche un po’ spericolato, ma perdonabile perché non è frutto di una valutazione tecnica, quanto di una reazione emotiva. La memoria gioca brutti scherzi con i ricordi del cuore e ha reso quasi impossibile resistere alla tentazione di sovrapporre l’immagine del diciottenne turco con il ragazzino di San Vendemiano. Nessuno può sapere se Yildiz sarà un altro Del Piero. I numeri e l’impatto di Alex nella storia del calcio (non solo in quella della Juventus) suggeriscono prudenza, ma qui il problema – lo ribadiamo – non è tecnico, quanto emotivo».

The post Vaciago: «Yildiz come Del Piero? Una reazione emotiva, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG