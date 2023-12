Juve Roma, anche Mourinho ha i suoi problemi con gli infortunati: in tre sicuro fuori. E la situazione Dybala…

In casa Roma si fa il punto sugli infortunati in vista del prossimo impegno in calendario in casa della Juve. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Tempo, torneranno a disposizione Renato Sanches e Kumbulla, mentre saranno fuori sicuramente Smalling, Abraham e Aouar.

Dubbi su Paulo Dybala: l’argentino lavora bene e il suo recupero procede spedito, ma appare difficile un recupero lampo per il big match con la sua ex squadra.

