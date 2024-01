Continua la trattativa di calciomercato tra il Napoli e la Fiorentina per quanto concerne l’acquisto di Barak. La situazione

Come riportato da Sky Sport, è in corso la trattativa Barak-Napoli, con gli azzurri che vogliono far loro il centrocampista della Fiorentina. Tuttavia la strada si sta dimostrando attualmente in salita.

La Viola ha rifiutato 500 mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il Napoli è pronto a fare una nuova offerta a breve.

