Sulle pagine del Corriere dello Sport Alessandro Barbano parla del successo dell’Inter col Benfica, con un focus su Inzaghi

L’apertura del Corriere dello Sport è a tinte nerazzurre, e con merito. Il successo dell’andata dei quarti di finale col Benfica ha stuzzicato il giornalista Alessandro Barbano, che con queste parole descrive l’impresa dell’Inter e di Inzaghi:

INZAGHI– E adesso, dopo lo schiaffo a un Benfica che fino a ieri disconosceva la sconfitta, provate a parlare di inadeguatezza di Inzaghi. Adesso tocca inchinarsi a questo capolavoro di tattica, di carattere, di resilienza agonistica. Perché il due a zero che proietta i neroazzurri verso la semifinale di Champions non è un colpo di fortuna, e non è neanche il colombo uscito dal cilindro di un top player.

