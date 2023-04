Non una bella prova quella di Lautaro durante Benfica-Inter: ecco le pagelle del Toro dei principali quotidiani sportivi

Fioccano bocciature a Lautaro Martinez per la sua scialba prestazione dopo la vittoria conseguita dall’Inter in casa del Benfica.

GAZZETTA DELLO SPORT- Gli assegna a un 5,5 in pagella: “Fatichi quasi a mettere insieme gli errori, tra i palloni mal gestiti e il tempismo sbagliato su un assist di Dimarco. Cambio obbligato

CORRIERE DELLO SPORT- 5,5: Qualche tocco sbagliato (in un caso l’errore è brutto) già nel primo tempo, quando però viene spesso coinvolto nella parte finale dell’azione. Ancora più pericoloso l’errore che nella ripresa porta il Benfica a un passo dall’uno a uno.

TUTTOSPORT- 5,5: In area è ancora assente, ma almeno sulla trequarti c’è, fra palloni smistati e falli incassati. Nella ripresa però non si nota mai. Correa (18’ st) 6 Porta vivacità, anche se è poco concreto.

TMW- 5, Ha sulla coscienza il tiro mancino giocato ai compagni a Salerno e forse pesa. Da quando ha smesso di segnare, l’Inter non ha più vinto: stasera la storia è cambiata, anche se il suo periodo no prosegue. Avulso dal gioco dei compagni, quando prova a rendersi protagonista per poco non combina la frittata. E Inzaghi lo cambia.

L’INTERISTA- 5, Un paio di movimenti di prima intenzione non possono salvare una partita storta: i numeri sono impietosi, forse è quello che si prende meno colpe. Ma gira male, a tratti malissimo.

Le pagelle di Lautaro

La Gazzetta dello Sport 5,5

Il Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

TMW 5

L’Interista 5

L’articolo Benfica-Inter, le pagelle di Lautaro: bocciature ovunque proviene da Inter News 24.

