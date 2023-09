Alessandro Barbano, sul Corriere dello Sport, si è espresso così sul caso Juve.

INCHIESTA PRISMA – «Un altro pm sarà chiamato a decidere se chiedere o meno l’incriminazione per la Juve e i suoi ex dirigenti. Pensate al paradosso che si determinerebbe se il magistrato romano dovesse archiviare, così come ha fatto la procura di Bologna per il caso Orsolini, riguardante lo stesso presunto illecito. Il -10 inflitto ai bianconeri per la vicenda plusvalenze è un’autentica ingiustizia perché li condanna, mentre assolve i club con cui ha fatto gli affari. Si è scelta la repressione alla cieca».

