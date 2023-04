Barbieri a JTV: «Ho dato tutto me stesso, emozionato e dispiaciuto. Ora spero che…». Le parole del giovane terzino

Tommaso Barbieri, fresco di esordio da titolare in Serie A con la Juventus, ha parlato a Juventus TV dopo la sconfitta col Sassuolo.

Le sue parole: «Ero molto emozionato, sono contento per me ma mi dispiace per la squadra. Ho cercato di godermi il presente e la partita cercando di dare tutto me stesso. I compagni sono tutti brave persone e bravissimi giocatori che mi hanno aiutato sia dentro sia fuori dal campo. Next Gen? È un grandissimo progetto, spero che riescano ad esordire anche altri miei compagni».

