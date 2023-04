IL FOCUS – Fischi per Leandro Paredes al momento della sostituzione per una gara in cui però li merita tutta la Juve

L’emblema della partita della Juventus a Reggio Emilia è certamente stato quando, all’82’ minuto, Leandro Paredes ha lasciato spazio a Paul Pogba nel disperato tentativo di andare a pareggiare una gara compromessa dal gol di Defrel, arrivato dopo l’errore di Fagioli. Fischi per il centrocampista argentino per una prestazione anonima ma, se può consolarlo (dubitiamo fortemente), la colpa non si può addossare tutta a lui. La squadra di Allegri ha oggettivamente giocato una pessima partita, con l’attenuante si di giocare ogni tre giorni, ma che non può diventare una scusa se il primo tiro in porta è arrivato per opera di Danilo dopo un’ora abbondante di gioco. Tanti errori in fase di costruzione e una passività snervante quando invece, a costruire l’azione, ci provavano gli avversari, che riuscivano poi a trovare praterie per lanciare in contropiede le loro freccie.

Tardivi i cambi per una Juve che si è si svegliata con l’ingresso di Di Maria e Chiesa, ma che ai punti non avrebbe meritato di portare a casa almeno il pareggio. E questo, nel post gara, lo ha confermato anche Allegri: «Il rammarico c’è ed è quello di non essere riusciti a vincere una partita che ci avrebbe permesso di fare un salto in avanti, di metterci ancora più dietro quinta e sesta, cioè Inter e Milan. Bisognava fare meglio, abbiamo giocato un primo tempo non bello, poi potevamo pareggiare ma la sconfitta è ampiamente meritata». E ora il rischio è quello che la seconda debacle consecutiva in campionato possa ripercuotersi sul morale di una rosa che giovedì si giocherà il passaggio alla semifinale di Europa League. Con tanti punti interrogativi come Vlahovic, che non segna da ormai nove gare di Serie A, Allegri ha poco tempo per rimettere in sesto, ancora una volta, un gruppo che appare mentalmente esausto.

The post IL FOCUS – Fischi a Paredes, ma oggi li merita tutta la Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG