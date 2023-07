Barbieri lascia la Juve, UFFICIALE: è un nuovo giocatore del Pisa. Il giovane esterno si trasferisce in prestito

Barbieri lascia la Juve e diventa un nuovo giocatore del Pisa. L’ufficialità è arrivata dal sito della Lega Serie B in attesa degli annunci dei rispettivi club.

Barbieri si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e possibilità di controriscatto da parte della Juve. Nuova avventura in Serie B, quindi, per il giovane esterno destro lanciato da Allegri nella passata stagione.

The post Barbieri lascia la Juve, UFFICIALE: è un nuovo giocatore del Pisa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG