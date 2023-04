Il Barcellona sarebbe vicino a chiudere il trasferimento per Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City

Secondo quanto riportato da 90 min, il Barcellona sarebbe ad un passo da Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco, di proprietà del Manchester City, è in scadenza e non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

Per questo, dopo la Bundesliga con il Borussia Dortmund e la Premier League, potrebbe optare per un trasferimento in Spagna. Per Xavi sarebbe il giocatore perfetto da inserire nel suo sistema di gioco.

L'articolo Barcellona, ad un passo l'arrivo di Gundogan proviene da Calcio News 24.

