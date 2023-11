Un momento altalenante per il Barcellona in questo periodo che dopo la sconfitta in Champions ha organizzato una cena segreta per la squadra

Un momento altalenante per il Barcellona in questo periodo che dopo la sconfitta in Champions ha organizzato una cena segreta per la squadra.

Un gesto partito proprio dai giocatori e che ha permesso alla squadra di parlarsi, confrontarsi e ricompattarsi per ripartire e trovare una continuità di prestazioni. Lo scrive Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG