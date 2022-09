Il Barcellona ha risposto all’articolo del Mundo Deportivo uscito sul quotidiano con il nome ‘caso BarçaLeaks’

«In relazione alle informazioni pubblicate oggi su El Mundo, sotto il titolo ‘BarçaLeaks, gli archivi segreti del club, parte 1’, il Barcellona esprime la sua indignazione per la fuga di alcune informazioni che farebbero parte di un procedimento giudiziario. Il Club si rammarica anche del fatto che il quotidiano si vanti di aver avuto ‘accesso a un’enorme quantità di documentazione ed e-mail che sono in possesso dell’indagine del Barçagate’, quando queste informazioni e documentazione non sono state ancora condivise. In ogni caso, l’articolo in questione rende pubblici documenti che nulla hanno a che vedere con l’indagine e il loro utilizzo minaccia la reputazione e la riservatezza del Club . Per questo, e con l’obiettivo di tutelare i diritti del Barcellona, ​​i servizi legali del Club stanno già studiando le misure adeguate da intraprendere».

