Jordi Cruyff, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato del lavoro di Xavi, facendo un bilancio sulla prima parte di stagione

LE PAROLE – «Xavi conosce meglio di tutti il Barça e lui stesso ha invocato calma, che siamo solo a metà stagione. E quando ci sarà da parlare, si parlerà. Siamo ovviamente felici di lui, ma la gente a volte dimentica. La rosa è cambiata molto e ci vuole tempo per inserire giocatori nuovi in un club speciale. E sotto questo aspetto sta facendo un lavoro molto buono. Credo che in generale il Barcellona ha chiuso bene prima della pausa, nonostante l’eliminazione dalla Champions, ma con le cose che nella Liga funzionano. Certo, si può sempre migliorare ma credo che la gente sia contenta perché abbiamo trovato stabilità e vogliamo continuare così».

