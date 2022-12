Comincia ufficialmente il ritiro spagnolo dei ragazzi di Juric, che si trasferiscono vicino a Murcia fino al 17 dicembre

Valigie pronte e si parte, il Toro è pronto a trasferirsi al caldo. E’ fissata per oggi la partenza per la Spagna, i granata si sposteranno per una decina di giorni a San Pedro del Pinatar: la località vicino a Murcia accoglierà la squadra di Ivan Juric in serata, la preparazione in terra spagnola proseguirà fino al prossimo 17 dicembre.

Buongiorno e compagni troveranno un clima primaverile, con le temperature che oscillano tra i 13 e i 20 gradi, le condizioni ideali per allenarsi e ritrovare la forma migliore. I granata sosterranno un ultimo allenamento in città, al Filadelfia, poi nel pomeriggio lo spostamento all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle e dopo un paio d’ore di volo raggiungeranno Murcia, infine approderanno a San Pedro del Pinatar.

Centro all’avanguardia

Sarà la Pinatar Arena ad accogliere i ragazzi di Juric, un centro sportivo all’avanguardia con sette campi in erba naturale in perfetto stato, oltre a spogliatoi dotati di vasche per la crioterapia e hotel di lusso a pochi passi dall’impianto.

Il gruppo sarà ancora senza nazionali, ma i tre serbi sono attesi direttamente in Spagna: Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic si aggregheranno ai compagni intorno già entro questa settimana, infatti i nazionali che vengono eliminati dal Qatar hanno circa sette giorni di vacanza da quando escono dal Mondiale.

E, parallelamente, Juric dovrà anche rinunciare a Singo, primo infortunato dalla ripresa degli allenamenti dello scorso 28 novembre, e anche ad Aina, il quale non si è ancora ripreso dallo stop muscolare patito a fine ottobre, oltre a Linetty. Sabato, ci sarà il primo test spagnolo con il Toro impegnato in amichevole contro l’Espanyol.

