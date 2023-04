Il Barcellona crede di poter riportare Lionel Messi in blaugrana la prossima estate: ecco tutti i motivi

Il Barcellona vuole riportare Lionel Messi in Catalogna in estate e ci proverà in tutti i modi, cercando di sfruttare anche il gelo tra l’argentino e il PSG sul rinnovo di contratto.

Come scrive l’edizione odierna del Mundo Deportivo, lo spogliatoio blaugrana sarebbe pronto a riaccogliere La Pulce, argomento principale delle discussioni degli ultimi giorni. E il club, che continua a parlare con La Liga, è convinto che lo stipendio del giocatore rientri nei parametri del FFP.

