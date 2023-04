Didier Drogba, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato del futuro di Victor Osimhen, stella del Napoli

Didier Drogba, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato a Canal + del futuro di Victor Osimhen, stella del Napoli, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan nella serata di ieri.

PAROLE – «Se lui è davvero nel mirino di un club come il PSG, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita».

