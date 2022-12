In casa Barcellona si guarda al campionato tedesco per finrozare la fascia destra: due nomi nel mirino dei blaugrana

Come riferito da Sport, il Barcellona guarda in Bundesliga per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione, visto che nel mercato di gennaio difficilmente ci saranno movimenti in entrata.

Nel mirino ci sono Meunier e Pavard, entrambi con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e in rotta con i rispettivi club.

L’articolo Barcellona, due nomi per la fascia destra: occhi sulla Bundesliga proviene da Calcio News 24.

