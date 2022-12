Anversa, il presidente del club belga annuncia la separazione dal centrocampista Radja Nainggolan: le sue parole

Il presidente dell’Anversa conferma la separazione da Radja Nainggolan. Le dichiarazioni di Paul Gheysens a Sporza.be.

LE PAROLE – «C’è un serio interesse dall’estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in un modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente».

L’articolo Anversa, il presidente annuncia: «Nainggolan non può più giocare qui» proviene da Calcio News 24.

