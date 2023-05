Mateu Alemany lascerà il Barcellona a fine stagione: la conferma arriva direttamente dal club blaugrana

Mateu Alemany lascerà il Barcellona al termine della stagione, come confermato dal club.

IL COMUNICATO – Il direttore del calcio dell’FC Barcelona, ​​Mateu Alemany, terminerà il suo periodo al Club il 30 giugno per iniziare un nuovo progetto professionale.

Nonostante abbia un contratto fino al 2024, Mateu Alemany ha comunicato al presidente dell’FC Barcelona, ​​Joan Laporta , la sua intenzione di intraprendere un nuovo percorso nella sua carriera ma allo stesso tempo assicurando che completerà il calciomercato estivo con il Club.

Pertanto, nonostante abbia lasciato formalmente il Club il 1° luglio, grazie a un accordo informale, Mateu Alemany si è impegnato a completare il mercato della prima squadra questa estate, anche se dovrebbe essere nei momenti finali del mercato.

L’incorporazione di Mateu Alemany nella struttura della prima squadra dopo la vittoria di Joan Laporta alle elezioni presidenziali ha permesso all’FC Bar celona di portare a termine operazioni che sembravano impossibili e fornire all’allenatore una squadra competitiva nei limiti dei problemi finanziari in corso. Il presidente Laporta ha accettato questa partenza per l’impegno di Mateu a condurre l’attività di mercato estivo fino all’ultimo momento e per poter essere consultato dal Club in caso di necessità.

L’FC Barcelona annuncerà a breve i cambiamenti nella struttura esecutiva del calcio una volta annunciata la partenza di Mateu Alemany.

