Jorginho potrebbe accasarsi al Barcellona: i catalani pensano al regista in scadenza con il Chelsea. La situazione

Il Barcellona osserva ancora in casa Chelsea in vista del prossimo mercato estivo. Secondo il Daily Mirror i catalani sarebbero pronti a sferrare l’assalto per il regista Jorginho.

Il contratto del centrocampista campione d’Europa con l’Italia scadrà al termine della stagione, la squadra di Xavi fiuta l’affare a parametro zero.

