Le ultime sulle condizioni fisiche di Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, dopo l’infortunio

Jacek Jaroszewski, medico della nazionale polacca, ha parlato a TVP Sport dell’infortunio di Robert Lewandowski con il Barcellona.

PAROLE – «Ho parlato con Robert e visto i risultati dei suoi esami. Purtroppo l’infortunio si è rivelato così grave da escludere la sua partecipazione alle prossime gare della nazionale contro Far Oer e Moldavia. Ci sono state lesioni ai legamenti dell’articolazione durante il salto e so per certo che il club ha già stabilito un piano di recupero».

