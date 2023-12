Le reazioni catalane al sorteggio di Champions League tra Barcellona e Napoli: c’è fiducia nella squadra di Xavi

Il Barcellona è la prossima avversaria del Napoli in Champions League. In Catalogna la reazione dei giornali sportivi è di cauta fiducia, nonostante il momento non brillantisismo dei blaugrana.

Come riportato da Sport, «Xavi sa come eliminare il Napoli», riferendosi alla stagione 2021/22, in cui eliminò la squadra partenopea in Europa League. Anche Mundo Deportivo è cautamente ottimista, parlando di «Fortuna relativa» riguardo al doppio scontro Italia-Spagna, con anche il sorteggio di Atletico Madrid e Inter.

