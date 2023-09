Joao Felix, nuovo attaccante del Barcellona, ha parlato del suo trasferimento in blaugrana. Ecco le sue dichiarazioni

Joao Felix, nuovo attaccante del Barcellona, ha parlato del suo trasferimento in blaugrana. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Tutti sanno quanto sono felice. Ho lavorato per essere in questo club. È un sogno da bambino, vengo qui per aiutare e spero che sia una bella stagione. È qualcosa di unico, è qualcosa che ho vissuto. Cercavo di venire qui da molto tempo. Quando mi hanno detto del loro interesse, ero molto felice. Guardavo il Barça da quando ero bambino e siamo sempre stati tifosi del Barça: avevamo quel sogno ed eccomi qui. Lotteremo per il titolo. La Champions League è sempre stata il trofeo dei miei sogni, ma andremo avanti pian piano. Cercheremo di vincerla».

