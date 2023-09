Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Salernitana

PAROLE – «Mercato? Corvino e Trinchera hanno lavorato in maniera ottima, un numero di operazioni impressionanti. L’obiettivo era patrimonializzare con una squadra giovane: è stato fatto. Lotta salvezza Frosinone e Verona hanno fatto risultati equilibrati. La quota salvezza sarà più alta. È giusto ed è bello lavorare con l’entusiasmo di un risultato positivo, ma non dobbiamo dimenticare il percorso. Nell’inconscio non si deve avere il pensiero di essere diventati bravi».

