Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sull’accordo con il Real Madrid e la Juventus. I dettagli

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al programma YouTube “The business and money behind sports”. L’attuale numero uno della società blaugrana ha annunciato una partnership per dei tornei amichevoli con il Real Madrid e la Juventus.

LE PAROLE – «Stiamo programmando di espanderci negli Stati Uniti giocando più amichevoli. Abbiamo stabilito una partnership con Real Madrid e Juventus e organizzeremo tornei amichevoli».

