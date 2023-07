Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Mundo Deportivo della scelta di Lionel Messi di andare all’Inter Miami

PAROLE – «Ha dato una soluzione a una situazione che non sapevo gestire bene e nonostante tutto penso di averlo dovuto fare mettendo il club al di sopra del migliore giocatore al mondo. C’erano delle possibilità, avevamo concordato che sarebbe stato così. Il giocatore voleva, il padre anche, ma i ritmi sono diversi. Non volevamo che succedesse a noi quello che è successo l’altra volta e abbiamo detto loro che quando avremmo avuto il fair play glielo avremmo fatto sapere. Poi è passato un po’ di tempo, è stato concordato tutto il contratto ma Jorge è voluto venire a parlarmi e ci ha detto che aveva deciso per l’Inter Miami perché aveva passato delle stagioni molto dure a Parigi, dove era sotto pressione, che a Miami ha sarebbe stato più tranquillo e avrebbe potuto pensare alla nazionale e nonostante volesse venire al Barça, non voleva passare un altro anno così. È comprensibile e ci siamo messi a lavorare su un super omaggio a Messi che il Barça deve fare».

