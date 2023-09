Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato del suo futuro al quotidiano spagnolo As. Ecco le sue dichiarazioni

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato del suo futuro al quotidiano spagnolo As. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Arabia Saudita Non ci penso nemmeno. Sono super felice a Barcellona, anche la mia famiglia lo è. Prima della pandemia avevo l’idea forte di andare in MLS, poi in qualche modo l’ho cambiata. Futuro? E’ difficile immaginarlo adesso. Questi sono i miei ultimi anni da calciatore, me ne restano ancora due-tre. Non fraintendetemi, non vuol dire che sono meno ambizioso e determinato di prima, voglio ancora segnare tanti gol e conquistare parecchi successi. Ma non ho la forma fisica di un tempo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG