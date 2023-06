Le parole di Sergio Busquets, ex centrocampista del Barcellona, sul possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana

L’ex blaugrana Sergio Busquets ha parlato del possibile ritorno di Messi al Barcellona tramite Sport.

LE PAROLE – «Lo amo per tutto quello che abbiamo passato insieme, per la persona che è, perché so quanto ama il club. Alla fine è il miglior giocatore della storia e ovviamente del Barcellona. Tutto quello che ci ha dato…(CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)»

