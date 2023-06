Sul centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ci sono molte squadre della Premier League. Ecco chi è interessato al giocatore nerazzurro

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Nicolò Barella non è esente da offerte considerando anche il muro dell’Inter per trattenerlo nella maniera migliore possibile vista l’importanza in mediana.

Tra le squadre interessate ci sono molti team di Premier League. In ordine si parla di Manchester City, il Liverpool, lo United e l’ambizioso Newcastle.

L’articolo Calciomercato Inter, Barella rischia la cessione? Ecco le squadre interessate proviene da Inter News 24.

