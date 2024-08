I rossoneri scenderanno in campo nella notte tra il 6 ed il 7 agosto per l’ultima gara della tournée americana.

All’1:30 italiana andrà in scena la sfida tra Barcellona e Milan: il match si inserisce nel Soccer Champions Tour che si sta tenendo negli Stati Uniti.

I dettagli

La partita si disputerà nella notte tra martedì 6 agosto e mercoledì 7 agosto 2024 presso l’M&T Bank Stadium di Baltimora, nel Maryland. Il fischio d’inizio è previsto per l’1:30 ora italiana.

Dove guardare la partita

Per gli appassionati desiderosi di seguire l’evento in diretta, ci sono diverse opzioni disponibili. La partita verrà trasmessa da DAZN. I tifosi potranno accedere alla diretta attraverso varie piattaforme, tra cui smart TV compatibili, console come PlayStation o Xbox, e dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Inoltre, il match sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, rendendo l’evento accessibile a un ampio pubblico.

Rafael Leao

Le probabili formazioni

Entrambe le squadre scenderanno in campo con formazioni competitive ma ancora sperimentali. Il Barcellona, guidato da Hansi Flick, dovrebbe disporre i suoi uomini in un 4-2-3-1 con Ter Stegen tra i pali; Valle, Christensen, Martinez e Baldé in difesa; Casado e Bernal a centrocampo; Victor, Pablo Torre e Hernandez dietro l’unica punta Lewandowski. Anche il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, dovrebbe optare per un 4-2-3-1, schierando Torriani in porta; Calabria, Tomori, Thiaw e Terracciano in difesa; Bennacer e Loftus-Cheek come mediani; Chukwueze, Pulisic e Saelemaekers alle spalle dell’attaccante Jovic. Potrebbe giocare uno spezzone nella ripresa anche Leao mentre Maignan, Theo Hernandez e Reijnders non ci saranno sicuramente.

Le prossime sfide

Per il Milan, questa amichevole rappresenta l’ultima tappa del loro viaggio negli Stati Uniti. Dopo questa partita, la squadra rientrerà in Italia per prepararsi al Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza e successivamente all’esordio in Serie A contro il Torino.

