Il nigeriano è partito a razzo mentre il belga è un jolly prezioso. Ed ora è tornato a disposizione anche lo svizzero dai gol pesanti.

Nell’estate del 2023, il Milan ha investito cifre importanti per rafforzare le proprie fila. Tra i vari acquisti, spiccano quelli di Samuel Chukwueze e Noah Okafor. L’ esterno d’attacco nigeriano, prelevato dal Villarreal per una somma che si aggira intorno ai 20 milioni di euro più bonus, diventando così l’operazione più onerosa del calciomercato estivo del club, è inizialmente considerato una scommessa deludente ma il calciatore classe 1999 ha saputo ribaltare le aspettative, dimostrando sul campo il proprio valore.

Un acquisto inizialmente sottovalutato

Nonostante l’alleggerito fardello di attese poste su di lui all’inizio della sua esperienza milanista, Chukwueze si è trovato al centro di critiche per le sue prime prestazioni non particolarmente brillanti. Tuttavia, le incertezze legate al suo acquisto hanno cominciato a svanire grazie al lavoro svolto durante la preparazione per la nuova stagione, rivelatasi un’occasione preziosa per il nigeriano di dimostrare il proprio valore.

Samuel Chukwueze

La svolta sotto la guida di Fonseca

L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan ha segnato una svolta significativa per Chukwueze. Il nuovo tecnico, adottando il modulo 4-2-3-1, ha trovato nel nigeriano un elemento chiave per il gioco offensivo della squadra, affidandogli la fascia destra. La fiducia riposta da Fonseca in Chukwueze ha ricevuto riscontri immediati: nelle amichevoli di pre-campionato, l’attaccante ha fornito assist decisivi e segnato gol importanti, tra cui quello vittorioso contro il Real Madrid, dimostrando così di poter essere un elemento cardine per il Milan.

Conferme e aspettative future

Il rendimento offerto da Chukwueze nei test precampionato ha acceso le speranze dei tifosi e conquistato definitivamente la fiducia dell’allenatore, che ora si attende da lui conferme anche nelle sfide ufficiali. Il ritorno di Noah Okafor, ottima punta di scorta della scorsa stagione e la presenza di un altro jolly come Alexis Saelemaekers vanno ad arricchire e dare profondità alla rosa di un Milan pronto a brillare.

Il cammino dei tre al Milan si preannuncia ricco di sfide e opportunità. La loro capacità di sfruttare la fiducia concessagli e il sostegno di un allenatore che crede fortemente nel loro talento potrebbero proiettarli verso una stagione ricca di soddisfazioni. In un contesto competitivo come quello della Serie A, l’input di elementi come Chukwueze, Okafor e Saelemaekers può fare la differenza, spostando gli equilibri a favore della propria squadra.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG