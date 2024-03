Il Barcellona di Xavi si prepara in vista della gara di campionato con il Maiorca, con ovviamente un occhio al Napoli

Il Barcellona si è allenato in questo giovedì di vigilia della sfida di Liga contro il Maiorca. Per Xavi soliti dubbi circa i tanti infortunati come Gavi e Balde, ormai loro da tempo, più i recenti De Jong e Pedri, usciti nel primo tempo contro il Bilbao.

L’olandese e lo spagnolo saranno fuori per un mese dunque salterà entrambi il Napoli. Chi invece è tornato ad allenarsi e potrebbe recuperare in vista Champions League è Marcos Alonso. L’ex Fiorentina si è allenato in gruppo a differenza di Ferran Torres, che nemmeno è sceso in campo per il personalizzato,

